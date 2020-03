Campanha contra o sarampo para público entre 5 e 19 anos termina amanhã

Termina nesta sexta-feira (13.03) a campanha de vacinação contra o sarampo voltada para o público entre 5 e 19 anos. Nessa faixa etária, são necessárias duas doses da tríplice viral, que ainda protege contra rubéola e caxumba, para que o indivíduo fique protegido. Quem já está com o esquema vacinal completo não precisa procurar os postos de saúde. Esta é a terceira campanha contra o sarampo desde 2019. Nas anteriores, foram beneficiadas as populações de 6 meses a 4 anos e 20 a 29 anos.

“Voltamos a registrar casos de sarampo em 2019 e, até o momento, ainda há transmissão local da doença. Precisamos mobilizar a população para se vacinar, pois essa é a forma mais eficaz de evitar novos casos e deixar nosso Estado livre dessa doença’, afirma a superintendente das Doenças Imunopreveníveis e Imunizações da SES-PE, Ana Catarina de Melo.

Neste ano, o Ministério da Saúde ainda ampliou a faixa etária que pode ser imunizada contra o sarampo. Agora, a vacina é disponibilizada para o público entre 12 meses e 59 anos (antes era até 49 anos), além da dose zero para as crianças de 6 a 11 meses. “Quanto mais pessoas imunizadas, menores as chances de adoecimento, inclusive entre aqueles que, por alguma questão de saúde, não podem ser vacinados”, frisa o secretário estadual de Saúde, André Longo.

POPULAÇÃO BENEFICIADA: A vacina tríplice viral é disponibilizada de rotina nos postos de saúde para o público de 6 meses a 11 meses – a chamada “dose zero”. Ao completar 1 ano, deve ser feita a primeira dose, com reforço aos 15 meses (1 ano e 3 meses). Para a população de 2 a 29 anos não vacinada, o esquema é feita em duas doses, com um intervalo de 30 dias entre elas. Adultos de 30 a 59 anos não imunizados precisam tomar apenas uma dose. Além disso, profissionais de saúde precisam ter um esquema feito com duas doses.

Uma nova campanha contra o sarampo, prevista para agosto deste ano, será focada no público de 30 a 59 anos.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – 9: Até o dia 29 de fevereiro, foram notificados 81 suspeitas de sarampo em Pernambuco, com 18 confirmação e 34 descartes.

Em 2019, foram 330 confirmações de sarampo.

CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPO

2020

I Geres: Camaragibe (1), Igarassu (3), Ipojuca (3), Jaboatão dos Guararapes (1), Olinda (2), Paulista (4) e Recife (2);

III Geres: Sirinhaém (1)

IV: São Bento do Una (1)

Foto: Reprodução