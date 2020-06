Campanha educativa conscientiza sobre o uso da máscara no combate à COVID19

O projeto de empoderamebto feminino intitulado As Mil Faces de Uma Plus, presisido por Samia Veras ,diante da pandemia do novo coronavírus idealiza uma campanha educativa para a conscientização da população quanto ao uso da máscara facial.

A campanha “TODAS DE MÁSCARA – ATITUDE DE AMOR” tem como objetivo conscientizar as mulheres da importância e da obrigatoriedade do uso da “máscara facial” como medida de prevenção a Covid-19, prevenir a si própria e ao outro tornou-se uma atitude de amor que leva a poupar vidas, evitando a contaminação e a proliferação do vírus.

“Nesse contexto social a mulher também tem o papel de empoderar outras, mostrando que o uso da máscara também lhe deixa sexy e bonita, bem como mostrar a sociedade que o uso da máscara nesse momento precisa ser visto também como um adereço fashion. O costume, estilo, hábito, prática, rotina e tendência faça parte do cotidiano do povo, tornando-se uma “moda necessária” onde o propósito maior é a prevenção e a contenção da doença”,ressalta Samia Veras.

A rotina do uso da máscara nesse momento de pandemia é de extrema importância no combate a disseminação e erradicação do vírus .

A sociedade precisa ter consciência da importância do uso da máscara para si próprio e para o outro. Samia ressalta ainda que a prevenção começa em casa com sua família e segue para seus amigos e vizinhos, daí firmando cordão de isolamento contínuo. “O uso frequente da máscara é uma atitude de amor próprio e amor para ao próximo. Precisamos cuidar do nosso bem maior que é a vida, sem desistir”, conclue.

https://youtu.be/KI_-jSiR4b0

Confira o vídeo da campanha