Campanha Natal Solidário da Naza FM 91.1 vai arrecadar alimentos para famílias carentes de Nazaré da Mata e região

Unidos pelo amor e movidos pela solidariedade a Rádio Naza FM 91.1, iniciou a Campanha Natal Solidário 2021. A proposta é arrecadar alimentos não perecíveis e doar cestas básicas para famílias carentes do município de Nazaré da Mata e também da região.

As cestas básicas arrecadadas serão entregues no próximo dia 23 de Dezembro as instituições de caridade de Nazaré da Mata e região.

No ano passado foram arrecadados pouco mais de duas toneladas de alimentos que foram distribuídos em aproximadamente 300 cestas básicas. Os alimentos foram entregues ao Lar Espírita André Luís, Abrigo dos Idosos Irmã Guerra e para as famílias carentes que a Catedral de Nossa Senhora da Conceição ajuda.

Este ano a expectativa é ampliar o número de pessoas beneficiadas. Para o Diretor – Presidente da Rádio Naza FM, Paulo Roberto de Andrade Lima, a Campanha Natal Solidária só é possível ser realizada pelas centenas de pessoas que unidas pela solidariedade vem fazendo as suas doações ao longo dos últimos anos. “Esse é um trabalho conjunto. Ficamos felizes em ver as pessoas chegando e colaborando. A união faz a diferença e juntos conseguimos ajudar centenas de famílias. O sentimento da solidariedade que nos move. Estamos otimistas este ano para ampliar o número de pessoas beneficiadas. Estamos trabalhando nessa meta”, relata.

As doações podem ser entregues até o próximo dia 22 de Dezembro, na sede da Rádio Naza FM, localizada a Av. Deoclides de Andrade Lima, Nº 151, CEP: 55-800-000, no bairro de Paraíso. Informações podem ser obtidas pelos números Fone: (81) 3633.1015 / 9.9610.7516.

Doações também podem ser realizadas por meio de transferências bancárias.

DADOS BANCÁRIOS:

Ag: 2335-3

C/c: 21245/8

Op: 51 poupança

Banco do Brasil SA

Paulo de Morais A. Lima Neto

CNPJ 15.612.537/0001-80

PIX: Pauloalneto@gmail.com