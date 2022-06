Campanha retrata riqueza da produção agropecuária no sertão nordestino

“De tudo você encontra aqui no sertão. Tudo o que você procurar de fruta, encontra. É um sertão rico!” É assim que o produtor rural Edivanildo Bezerra da Silva define a riqueza da terra no Sítio Santana de Cima, em Serra Talhada, Pernambuco. Aboiador que aprendeu com o próprio pai a manter a tradição da sua cultura, Edivanildo é o principal personagem do novo episódio da campanha “Essa Cerca Tem História”, da Belgo Bekaert, empresa referência no mercado brasileiro de arames. O vídeo pode ser assistido aqui.

Cultivando feijão, mandioca, abóbora, milho e melancia, o produtor rural conta, no episódio, que aprendeu com seu pai a “correr boi do mato”, pelas caatingas, montado em cavalos. “Chapéu de couro e guarda-peito. Ele não montava num boi para perder, não. Aí, pronto! Eu peguei a andar mais ele e gostei”, conta, sobre sua trajetória para virar vaqueiro. No vídeo, o produtor caminha pela plantação, trabalha e canta sobre seu cotidiano – praticamente, uma marca pessoal. “Ô minha gente, vamos fazer plantação. Plantar palma e capim para dar ração à boiada”, entoa.

Criada para reconhecer a parceria e homenagear os agricultores e pecuaristas brasileiros, a campanha “Essa Cerca Tem História”, da Belgo, está percorrendo o Brasil para contar histórias que retratam a realidade da produção rural. A história de Edivanildo é a sexta a ir ao ar. “Até aqui, conhecemos histórias das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Chegamos ao Nordeste, essa região rica e particular, que é tão importante para nossa realidade. O legado de produtores como Edivanildo para a tradição do sertão nordestino é essencial para a cultura do Brasil”, afirma Guilherme Vianna, gerente de negócios da Belgo Bekaert. A série continua percorrendo o Brasil e todos os episódios podem ser conferidos no canal do YouTube.

Sobre a Belgo Bekaert

A Belgo Bekaert é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes.