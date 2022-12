A Campanha Solidária Marília Martinele está realizando o 2º Campeonato Beneficente. O evento acontece no Society Fest Club da Vaquejada, em Aliança, no próximo dia 11 de Dezembro, a partir das 7h30. A entrada é 1kg de alimento não perecível, que será utilizado pra a Campanha do 2º Natal Sem Fome, em Aliança.

Confira a tabela de jogos com as equipes participantes: