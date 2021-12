Campeão brasileiro de fisiculturismo vence câncer, volta a competir e conquista prêmio na Europa

Quem vê as medalhas de Kincas não é capaz de imaginar a árdua trajetória que antecedeu seu sucesso. Com uma carreira ilustre no fisiculturismo, onde conquistou 10 títulos regionais, o atleta sofreu um acidente que exigiu 5 cirurgias nos dois joelhos e em seguida foi diagnosticado um câncer de garganta. Após 9 anos sem poder participar de campeonatos devido às complicações de saúde, ele conseguiu curar-se e voltou a competir.

Joaquim Barreto, mais conhecido como Kincas, tem 50 anos e viveu uma vida marcada por superações e conquistas. Camelô desde criança, com muito esforço e suor, fundou a sua rede de academias no Rio de Janeiro e também sua própria marca de roupas fitness e suplementos alimentares. Sua trajetória foi tema de um documentário da GloboNews que narra sua busca pelo título de Decacampeão Carioca.

Em maio de 2020, Kincas foi diagnosticado com câncer na garganta, episódio trágico que chocou o atleta e sua família. Ele é pai de três filhos, incluindo o personal trainer e educador físico Tauan Gomes, que atua em Portugal, local onde o fisiculturista também vivia. Após receber o diagnóstico de câncer, Kincas precisou retornar ao Brasil, onde realizou o tratamento oncológico e regressou à atividade física enquanto ainda fazia sessões de radioterapia.

“Foi fundamental me exercitar para manter meu corpo e mente em atividade e não deixar que a doença me abalasse”, afirma Kincas. Após vencer o câncer na garganta, o atleta voltou a competir e tornou-se campeão do Circuito Europeu de Fisiculturismo. Esse foi o segundo título que o brasileiro conquistou na Europa: anteriormente, venceu o 4° lugar no Mundial de Fisiculturismo da Hungria.