Camutanga elege prefeita mais jovem do Brasil e Itambé reelege a prefeita mais idosa de PE

Duas cidades da Mata Norte se destacaram com os resultados das eleições municipais. Camutanga elegeu a estreante na política, Talita de Doda, com apenas 23 anos de idade e a vizinha cidade de Itambé, reconduziu ao cargo a atual prefeita Dona Graça, do MDB, de 81 anos.

Em Camutanga, a modelo e empresária da Moda, Talita Fonseca, identificada nas urnas com o nome Talita de Doda, é considerada a prefeita mais jovem do Brasil.

Como resultado do apoio político do pai, o empresário Doda Soares, que tem mais de 16 anos de atuação política em Camutanga, a bacharel em Direito saiu vitoriosa nas urnas.

Historicamente ela é a primeira mulher eleita na cidade e obteve 60,65% dos votos válidos, um total de 3.614 votos válidos.

Em Itambé, Maria das Graças Gallindo Carrazzoni faz parte de uma tradicional família política com uma atuação expressiva na cidade de Itambé.

Foi reeleita com 50,54% dos votos, totalizando 8.994 votos no total. A vice é Janete de Ibiranga, do PSB, que tem 60 anos. A candidata derrotou Luís da Funerária, que ficou em segundo lugar com 5.940 votos.

Dona Graça é natural do município de Alagoinha, Pernambuco e servidora Público Civil Aposentada.

Ainda na Mata Norte, foram reeleitas as prefeitas das cidades de Lagoa do Carro, Judite |Botafogo, Glória do Goitá, Adriana Paes, e de Lagoa de Itaenga, Graça do Moinho. A região totaliza a eleição de 5 mulheres para os próximos quatro anos.