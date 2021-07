Câncer de estômago e câncer de ovário estão entre os tipos que mais afetam homens e mulheres

O câncer é uma das doenças que mais acometem pacientes no mundo todo. Somente no ano de 2020 no Brasil, os cânceres de próstata (65 mil), cólon e reto (20 mil), pulmão (17 mil) e estômago (13 mil), foram os que mais registraram aumento entre os homens, enquanto com as mulheres, além destes, também figuram os de mama (66 mil), colo do útero (16 mil) e ovário (6 mil). Os dados são do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Coincidentemente, o país recebeu no mesmo dia as notícias da morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e da atriz Eva Wilma, para dois dos tipos de câncer que aparecem nos dados: o de estômago e o de ovário. Ainda recentemente, a jornalista Christiane Amanpour, da CNN norte-americana, também contou o drama vivido após o diagnóstico da doença. Segundo os oncologistas, é necessário fazer o tratamento precoce para aumentar as chances de sobrevida, principalmente com o câncer de ovário, que é silencioso, ou seja, só é percebido pelo paciente quando já se encontra em estágio muito avançado. É possível então se prevenir?

“Se alguém na família já teve este tipo de doença e a mulher quiser se prevenir, pode fazer um teste genético para compreender melhor quais são as chances dela desenvolver o mesmo problema. É possível fazer a retirada deles também durante outras cirurgias, como laqueadura e histerectomia, que só devem ser feitas quando necessário. Além disso, levar uma vida saudável e manter o peso, é sempre o ideal”, afirma a Dra. Duane Rodrigues, Medical Advisor da Ana Saúde, a primeiraclínica digital especializada em oncologia e atenção primária ao paciente com câncer. O diagnóstico precoce é um grande aliado das mulheres com a doença. Isso porque o tratamento tende a ser menos agressivo e muitas vezes apenas cirúrgico, sem necessidade de tratamento sistêmico com quimioterapia.

No caso do câncer de estômago, a situação pode ser mais complicada, como foi o tipo que acometeu Covas, a metástase. Isso significa que não existe a possibilidade da retirada por cirurgias e que as células podem se multiplicar e aparecer em outros pontos do corpo. O tratamento no caso é paliativo, com radioterapia, quimioterapia e imunoterapia. “As causas são desconhecidas, mas há uma série de fatores de risco, entre eles, infecção pela bactéria Helicobacter Pylori, excesso de peso e obesidade; consumo em excesso de alimentos embutidos; de álcool, alimentação com baixa ingestão de frutas, vegetais e fibras, e tabagismo”, alerta. Alguns dos sintomas consistem em dor de estômago persistentes, anemia, cansaço, náuseas e vômitos, perda de peso e apetite, e até mesmo sangue nas fezes, além de fezes escurecidas, pastosas e com odor muito forte.

Infelizmente não existe uma forma de se prevenir o surgimento do câncer, seja de qual tipo for, mas o acompanhamento periódico com consultas médicas e exames comuns, como no caso das mulheres com os procedimentos ginecológicos, podem ajudar a detectar qualquer anomalia. Quando descoberto no início, as chances de cura são grandes e o tratamento pode variar de paciente para paciente.

O importante nesses momentos é a pessoa poder contar não só com os amigos, familiares, mas também com uma rede de apoio completa e especializada, que esteja pronta para atendê-lo de uma forma mais humanizada, e sem os entraves burocráticos e mecânicos que geralmente um paciente com câncer tem que enfrentar. Esse é o objetivo da Ana Saúde, que oferece todos os benefícios 100% digital. “Todos os membros da nossa equipe tanto de assistencial, administrativo e até fornecedores passam pelo ritual de imersão com pacientes, isso humaniza e traz para nós um ponto fundamental para poder lidar com esse tema, que é a empatia”, afirma Renan Aleluia, CEO e fundador da startup.