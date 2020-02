Carnaval de rua — dicas de segurança para curtir a folia

Milhões de pessoas já estão se preparando para o carnaval. Mas a época mais aguardada pelos brasileiros, também é o período com maior registro de roubos e furtos, as pessoas precisam ficar muito atentas durante a diversão, mas também no deslocamento para as ruas que passarão os blocos.

O especialista em segurança do GRUPO GR, Rogério Rodrigues, separou algumas dicas de segurança para essas duas situações: no trajeto e durante a folia. Confira!

DICAS DE SEGURANÇA DO GRUPO GR PARA CURTIR O CARNAVAL

Indo e voltando do bloquinho ou do trio:

– Antes de sair de casa, estude as ruas que os blocos irão passar. Ao conhecer o trajeto, você está realizando um ato de prevenção;

– Se antes de sair você for retirar dinheiro em um caixa eletrônico, utilize somente os localizados em lugares mais movimentados, como shoppings ou hipermercados. Guarde a quantia com cuidado em local discreto e não o conte o valor em público;

– Evite ir para os bloquinhos e assistir aos desfiles sozinho, pois muitas vezes, ao retornar, você ficará mais vulnerável à ação de criminosos, tanto no transporte público quanto em veículo próprio. Combine com um grupo de amigos e familiares;

– Não ande com o celular à mostra em ruas e, principalmente, em transportes públicos (um dos locais onde os aparelhos são mais furtados);

– Ao retornar de transporte público, mesmo cansado, procure não dormir durante o percurso, pois os meliantes aproveitam-se deste momento para realizar o furto.

Durante o bloquinho e trio elétrico:

– Procure usar bolsas pequenas, estilo pochete e a mantenha sempre a vista, firme entre o braço e ao corpo, com a mão sobre o fecho e posicionada do lado da calçada. Para os homens, não deixe sua carteira no bolso de trás, pois ela pode ser alvo em meio aglomeração. O melhor seria optar por aquelas estilo cinto elástico (running belt), que podem ser usadas embaixo da blusa;

– Separe o dinheiro que você for usar e evite cartões, pois há muitos criminosos que se passam por ambulantes que acabam fazendo a troca dos cartões ou utilizam máquinas adulteradas;

– Os celulares hoje são um dos alvos preferidos dos meliantes, por isso, todo cuidado é pouco: evite muitas selfies ou dê uma olhada ao redor antes de fazer a pose;

– Se estiver com crianças opte pelos blocos menores, de bairros ou infantis. Identifique-as com o nome, endereço e telefone, de maneira bem visível, e procure ficar de mãos dadas. Se a criança se perder, a primeira coisa a ser feita pelo responsável é procurar pela segurança local.

_____________________________

Sobre o GRUPO GR

O GRUPO GR é hoje uma das empresas mais consolidadas no setor de segurança privada e terceirização de serviços. Atua há 27 anos, com presença em 12 Estados. Com 1.100 clientes ativos e mais de 10.000 colaboradores, o GRUPO GR é referência em seu segmento, atendendo com eficácia condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, centros logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de diversos portes e setores. Para mais informações, acesse: http://www.grupogr.com.br