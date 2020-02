Carnaval: DER amplia ações de segurança nas rodovias

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco (DER), órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seinfra), objetivando proporcionar mais segurança às suas vias estaduais, reforçará as ações de fiscalização e monitoramento do trânsito nas estradas durante o período carnavalesco. Com essa atuação, o Governo do Estado, visa inibir condutas irregulares dos motoristas, diminuir o número de acidentes e a quantidade de vítimas nas rodovias.

Nesse período de momo, o esquema especial ocorre em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento de Trânsito de Pernambuco (DETRAN), o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN), a Operação Lei Seca e com as autarquias de trânsito municipais conveniadas da Região Metropolitana do Recife. Nas ações de fiscalização, os agentes do DER realizarão abordagens e trabalhos de conscientização em pontos estratégicos das rodovias. Também atuarão na travessia segura de pedestres e na fluidez do trânsito, a exemplo da PE-015, que tem um aumento na circulação de pessoas e veículos durante esse período.

Locais de atuação da Campanha Educativa – Abrace o Trânsito:

PE-015 – Giradouro do Complexo de Salgadinho e no Fórum de Olinda.

BR-232 – Perímetro urbano de Bezerros