Carnaval do interior, em Surubim, arrasta multidões

O carnaval de maior repercussão do interior pernambucano, pós-folia de momo, arrastou milhares de foliões pelas ruas de Surubim durante o último final de semana (28/02-01/03). O evento chegou ao fim mantendo a marca do sucesso e da promoção da alegria para todos.

A folia de momo trouxe diversão e cultura para os surubinenses e foliões de várias partes de Pernambuco e de outros estados. Blocos Líricos e Trios Elétricos lotaram a avenida São Sebastião e o Pátio da Usina.

A programação teve início com o desfile das Meninas Virgens, Orquestra 100% Mulher e Rafa Mesquita. Além disso, houve cortejo cultural com blocos líricos, Juventude em Bloco com DJ Bruno César, Paredão Maracujá, Carol Levy, Benil, Josildo Sá entre outras atrações.

Para atender a todos os gostos, a folia contou com uma programação diversificada, e botou todo mundo pra pular e se divertir. Além da parte cultural, dez trios elétricos animaram a multidão durante os três dias.

O governo municipal homenageou as orquestras de frevo da cidade, valorizando a trajetória cultural que cada uma representa no carnaval multicultural de Surubim.

Foto: Reprodução