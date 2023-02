Carnaval: NEOENERGIA prepara esquema especial para garantir o fornecimento de energia com segurança￼

As distribuidoras da Neoenergia estão trabalhando em operação especial para garantir o fornecimento de energia elétrica durante o Carnaval. Em todas as áreas de concessão, a companhia reforçou a inspeção e a manutenção em 3.800 quilômetros de redes nas regiões onde a folia se concentra em cada estado, além de mais de 1.385 equipamentos pertencentes a subestações nas áreas de atuação.

Com presença concentrada no Nordeste, onde estão as duas maiores festas do país – Bahia e Pernambuco, a Neoenergia ressalta que a operação especial para o Carnaval 2023 se soma às ações de manutenções contínuas já realizadas pelas concessionárias. As ações de prevenção servem para mitigar a possibilidade de ocorrências, o que também inclui a inspeção com termovisores, poda de árvores e a utilização de transformadores móveis. Nas cinco distribuidoras da Neoenergia – Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Brasília (DF) –, o efetivo das equipes de plantão foi reforçado para atendimento no período.

“Trabalhamos intensamente durante o ano inteiro para garantir o fornecimento de energia com qualidade e segurança​ para todos os nossos clientes. Aliado a todas as ações de rotina, executamos uma estratégia especial de manutenção para todas as regiões de festividades. Além disso, reforçamos nossas equipes de plantão e temos recursos tecnológicos que podem ser acionados imediatamente em caso de ocorrência“, afirma Jader Carneiro, superintendente de Redes e Subestações da Neoenergia.

Em Pernambuco, a distribuidora conta com 400 equipes de plantão nas ruas, um aumento de 40% 24 horas por dia. O estado soma mais de dois milhões de clientes, espalhados por 58 municípios onde ocorrem as principais festas carnavalescas. No Centro de Operações Integradas (COI), o efetivo aumentou em 30%. A unidade monitora todas as equipes de eletricistas, inspetores e engenheiros que estão nas ruas.

Já na Bahia, a Neoenergia Coelba iniciou o planejamento há seis meses, definindo estratégias operacionais e de atendimento para garantir a segurança e a confiabilidade no fornecimento. Para dois dos circuitos, haverá muita tecnologia e inovação abaixo do solo. Isso porque assim como o Circuito Batatinha, o Circuito Dodô (Barra- Ondina) conta agora com uma rede elétrica subterrânea. São mais de 10 quilômetros de cabos embutidos.

As equipes da Neoenergia Coelba atuaram na manutenção preventiva da rede elétrica nos locais do evento, incluindo os carnavais de bairro. Foram inspecionados 450 quilômetros de rede e 64 alimentadores, além da poda de 660 árvores próximas de fiações, e a manutenção de 220 equipamentos automatizados.

O planejamento também incluiu os três dias de celebração do tradicional Carnaval de Juazeiro, que historicamente abre a folia na Bahia. Além de realizar ações preventivas na rede elétrica e dobrar o efetivo de equipes em campo durante o festejo, a distribuidora concluiu a modernização da rede elétrica na cidade. Somente no município, foram substituídos 109 postes, mais de três quilômetros de rede e instalados dois novos religadores, beneficiando mais de 13 mil moradores, além de 6 mil podas de vegetação.

No Rio Grande do Norte, a Neoenergia Cosern retirou 1,6 toneladas de cabos irregulares da rede de postes da orla urbana da capital Natal. Entre as demais ações, estão sinalização dos trechos da rede elétrica das cidades nas quais trios elétricos serão utilizados no carnaval; orientações de segurança para quem irá curtir o Carnaval em casa ou na folia das ruas e praias; e comunicados às Prefeituras e ambulantes atentando para os prazos de pedidos de ligações provisórias de energia e mudança da altura da rede para passagem de trios.

A Neoenergia Elektro contará com mais de 120 profissionais entre eletricistas, técnicos e supervisores que estarão posicionados estrategicamente nas cidades onde ocorrem os principais carnavais de rua na área de atuação da concessionária, como em São Luiz do Paraitinga, tradicional pelo carnaval de marchinhas, no Vale do Paraíba, e no litoral Norte.

Na Neoenergia Brasília, foram executadas preventivamente inspeções em pouco mais de 120 quilômetros da rede, foi feita manutenção em cerca de 150 pontos dos alimentadores que cruzam os locais com maior fluxo de pessoas. A distribuidora também reforçará o contingente de técnicos envolvidos nos processos de restabelecimento e atendimento emergencial do fornecimento de energia elétrica. As equipes de campo terão a força de trabalho aumentada em 30%.