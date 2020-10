Carpina confirma um novo caso de COVID19

De acordo com os dados divulgados no Boletim Epidemiológico Municipal, a cidade de Carpina apresentou nesta sexta- feira (09), 10 novos casos em investigação no Município do Carpina, 01 (caso) caso confirmado, 04 (quatro) descartado para contágio por COVID-19 e 02 (dois) pacientes recuperados e 01 (um) óbito.

O quantitativo total é de 1668 (mil seiscentos e sessenta e oito) notificações: 16 (dezesseis) casos em investigação, 964 (novecentos e sessenta e quatro) descartados, 149 (cento e quarenta e nove) confirmados pelo Cievs/PE e 539 (quinhentos e trinta e nove) confirmados pelo e-SUS VE, destes, 630 (seiscentos e trinta) casos recuperados e 53 (cinquenta e três) óbitos.