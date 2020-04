Carpina e Aliança confirmam curas clínicas de COVID-19

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou, no último boletim, um total de 2.459 de casos confirmados de COVID-19 no Estado. No total, Pernambuco soma 216 mortes pelo Novo Coronavírus e 96 pacientes recuperados.

Entre os pacientes que conseguiram a cura clínica de COVID-19 estão um caso na cidade de Carpina e outro em Aliança. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, desses municípios. Não foi repassado o perfil e a identificação dos pacientes.

As curas clínicas são situações em que os sintomas desaparecem totalmente ou se apresentam como insuscetíveis de modificação com terapêutica adequada. Atualmente, não há remédios ou vacina contra a doença, embora diversos testes sejam realizados em diversas parte do mundo.

De acordo com o boletim epidemiológico Aliança apresenta cinco casos confirmados do novo coronavírus e um óbito.

Em Carpina foram notificados dois novos casos em investigação no Município, além de dois casos notificados como descartados e um confirmado. O quantitativo total é de 21 notificações: quatro casos em investigação, 14 descartados e três confirmados, destes, um recuperado.

REGIONAL// A região da Mata Norte de Pernambuco registra 12 municípios com um total de 40 casos confirmados. Fazem parte dessa lista: Paudalho (10), Goiana (06), Aliança (05), Timbaúba (04), Carpina (03), Lagoa do Carro (02), Glória do Goitá (02), Chã de Alegria (02), Tracunhaém (02) Lagoa do Itaenga (01), Macaparana (02) e Condado (01).

O número de mortes na Mata Norte corresponde a 14. Os óbitos aconteceram em Paudalho (05), Macaparana (02), Lagoa do Carro (01), Timbaúba (02) e Goiana (03) e Aliança (01).