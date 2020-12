Carpina: Escola Teológica está com matrículas abertas para o ano letivo 2021

A Escola Teológica Pastoral Nova Evangelização (ETPNE) está com matrículas abertas para o ano letivo 2021. Cada paróquia e área pastoral receberam, via e-mail, três requerimentos de matrícula para candidatos do primeiro ano do curso de Teologia Pastoral para Leigos. Interessados devem procurar o padre de sua respectiva paróquia ou área pastoral.

Cada requerimento deve ser preenchido e assinado por apenas um candidato e deve conter a assinatura do pároco ou administrador paroquial, com o devido carimbo da paróquia ou área pastoral. É necessário, ainda, vir acompanhado da taxa de matrícula (R$ 40,00 – quarenta reais), xerox de documento oficial com foto, certificado de conclusão do ensino médio ou curso superior e uma fotografia 3×4. As fichas devem ser entregues até 31 de janeiro de 2021, na recepção do Centro Diocesano de Pastoral (CDP).

Há mais de 25 anos, a Escola Teológica Pastoral Nova Evangelização atua na capacitação de evangelizadores na Diocese de Nazaré, tendo sido criada, justamente, com objetivo de cooperar com a formação e capacitação dos agentes de movimentos e pastorais desta Igreja Particular.

A ETPNE está situada no Centro de Pastoral Dom Manoel Lisboa de Oliveira, localizado na Avenida Francisco Viana, nº 1424, Bairro de Santo Antônio, em Carpina-PE. Mais informações: (81) 3621-1382