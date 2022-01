Carpina, Itambé e Tracunhaém começam a vacinar crianças contra a COVID19

A vacinação contra a Covid-19 para crianças foi iniciada em Pernambuco na última sexta-feira (14). O Recife foi o primeiro município a imunizar crianças de 5 a 11 anos.

Nos municípios da Mata Norte a imunização para este público começou hoje (17).

A Secretaria de Saúde de Itambé iniciou hoje a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19. O atendimento está disponível nas Unidades Básicas de Saúde, para fazer o agendamento. Neste primeiro momento, a vacinação será apenas para as crianças com as seguintes comorbidades: doença neurológica crônica e distúrbios do desenvolvimento neurológico (priorizando Síndrome de Down e autismo). Será obrigatório apresentar o laudo médico.

A Secretaria de Saúde de Carpina inicia amanhã (18) a vacinação contra a Covid-19, em crianças com comorbidades, com idades de 05 a 11 anos. O ponto de vacinação funcionará no modelo drivre- thru, no largo da Praça José Otávio, das 8h às 12h. No local, é necessário apresentar declaração médica que confirme a comorbidade da criança, além do CPF e comprovante de residência do responsável.

A Secretaria de Saúde de Tracunhaém inicia amanhã (18) na Comunidade de Belo Oriente (Quadra) e na quarta- feira (19), na UBS Teto do Povo, a partir das 9hs. Nessa primeira etapa serão atendidas as crianças com idade entre 05 e 11 anos com deficiência permanente ou alguma cormobidade (doença neurológica crônica e distúrbios do desenvolvimento neurológico: Síndrome de Down e autismo).Necessário apresentar laudo médico e documentação dos pais ou responsável.

O imunizante utilizado é o da Pfizer, o único aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até agora para o público infantil. São duas doses a serem aplicadas, com intervalo de oito semanas entre elas.

Como a dose para esse grupo é menor, para evitar qualquer falha na aplicação e facilitar a identificação pelas equipes de vacinação, o frasco da vacina para as crianças tem tampa laranja.