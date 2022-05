Na próxima terça-feira (17), às 9h, no auditório da Prefeitura, a Secretaria da Mulher irá lançar o projeto Mulheres Sustentáveis. A iniciativa é uma com a Sec. da Educação e Sec. de Meio Ambiente e será voltado para conscientização, instrução e ação da importância dos 3 R’s (reduzir, reutilizar e reciclar), consumo sustentável, logística reversa e coleta seletiva, com foco no público feminino.