Carpina, Macaparana, Tracunhaém e Vicência confirmam curas clínicas da COVID-19

Desde que a Região da Mata Norte de Pernambuco registrou os primeiros casos da COVID-19 as ações de enfrentamento a doença tem sido intensificadas para evitar a aceleração da propagação do vírus. Apesar do índice de 71 casos confirmados, distribuídos em 16 municípios, há um estatística que vem crescendo: curas clínicas do novo coronavírus.

Nesta sexta- feira (24) temos um total de 09 casos confirmados. Fazem parte dessa lista as cidades de Carpina (02), Aliança (01). Timbaúba (02), Lagoa de Itaenga (01), Vicência (01), Macaparana (01) e Tracunhaém (01).

A cidade de Carpina apresenta a segunda clínica de paciente com COVID-19. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado o quantitativo total é de 30 notificações: 07 casos em investigação, 18 descartados e 05 confirmados, destes, dois estão recuperados.

A Prefeitura de Macaparana, comunicou que o primeiro caso de coronavírus do município está totalmente recuperado. A secretaria municipal de Saúde também confirma mais um caso na cidade de paciente diagnosticado com a doença. O paciente é “uma criança que passou por procedimento cirúrgico no mês de janeiro, e desde então encontra-se internada na capital do Estado, testando positivo para o vírus”. Macaparana registra quatro casos, além de dois óbitos. Mais um caso segue em investigação.

A Prefeitura de Tracunhaém informou que o primeiro caso de paciente com o novo coronavírus do município recebeu alta na última quinta-feira (23). “O servidor público de 54 anos, lotado no Hospital da Restauração, estava em isolamento residencial desde que foi diagnosticado com a doença”, confirma a Secretaria Municipal de Saúde. Os dados atualizados do boletim de saúde de Tracunhaém apresenta dois pacientes confirmados, outros dois casos suspeitos e um paciente curado.

Em Vicência, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a única paciente diagnosticada com a COVID-19 apresentou cura clínica. “Trata-se de uma mulher, de 46 anos, residente no centro da cidade. A paciente encontrava-se em isolamento domiciliar junto com seus familiares mais próximos”, informou.