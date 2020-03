CARPINA// Paróquia de São José cancela programação cultural do novenário do padroeiro

A comunidade católica de Carpina está vivenciando a 110ª Festa de São José. As celebrações diárias acontecem na Igreja Matriz, a partir das 19hs com a reza da novena e em seguida a celebração eucarística.

Devido as adoções de ações emergenciais para prevenir a disseminação do Coronavírus na cidade de Carpina, atendendo as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde, a programação cultural da festa foi cancelada.

Em nota publicada pela Paróquia de São José na rede social Facebook foi informado que “Caros irmãos, a programação cultural da festa de são José deste ano está cancelada, a procissão estamos estudando se haverá ou não, por determinação ao momento, por enquanto as missas vão continuar. As Celebrações em honra de São José (novenário) permanecem normais até o presente momento”.

Ainda não foi comunicado oficialmente o cancelamento da procissão programada para a próxima quarta- feira (19). As missas seguem normalmente.