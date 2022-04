Carpina promove caminhada de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA)

No dia 20, a Secretaria de Saúde do Carpina realizará uma caminhada de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A concentração será em frente à prefeitura, às 8h, contando com a presença de representantes de escolas públicas e privadas, profissionais da saúde, da educação, autoridades públicas e da sociedade civil.

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.

Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A prevalência é maior no sexo masculino.

A identificação de atrasos no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno de TEA e encaminhamento para intervenções comportamentais e apoio educacional na idade mais precoce possível, pode levar a melhores resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade cerebral.

Ressalta-se que o tratamento oportuno com estimulação precoce deve ser preconizado em qualquer caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico da criança, independentemente de confirmação diagnóstica.