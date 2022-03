Nesta quarta-feira (16), a Secretaria de Saúde do Carpina realizará a Capacitação em Qualificação em Saúde Mental. O evento é gratuito e voltado a profissionais de saúde sendo realizado no auditório da prefeitura, das 8h às 15h. O cadastramento será feito no local da capacitação, bastando apresentar documento de identificação.