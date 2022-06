Carpina promove Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para atualização da Caderneta de Vacinação

No próximo dia 30 de junho, das 8h às 15h, será realizado mais um Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação. A ação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, e no Ponto de Vacinação, na Praça José Otávio.

Dentre as vacinas disponíveis estão Pentavalente, Poliomielite (VIP), Rotavírus, Pneumocócica 10, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Varicela, Tríplice Bacteriana (DTP), Poliomielite Oral (VOP) e Hepatite A.

No local, é necessário apresentar o Cartão SUS e Cartão de Vacinação. Crianças e adolescente devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis