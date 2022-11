Carpina promove mutirão Novembro Azul

No Mutirão Novembro Azul, diversos serviços de saúde e atendimentos médicos serão oferecidos gratuitamente, no dia 21 de novembro, na Casa Rosa, ao lado da Prefeitura Municipal do Carpina. O mutirão começará às 17h, levando em conta o horário em que a maioria dos homens está saindo do trabalho e pode aproveitar os serviços.

Os atendimentos oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde são parte da vivência da Campanha de Conscientização sobre a Prevenção e o diagnóstico precoce do Câncer de Próstata. A doença mais comum entre os homens, é responsável pela morte de 28,6% dos que desenvolvem neoplasias malignas.

Entre os serviços oferecidos se destacam: atendimento médico; atendimento com urologista; coleta de PSA; ultrassom da próstata; teste rápido de HIV, sifilis e hepatite B e C.

Além de Vacinação contra COVID-19, tétano, hepatite B, sarampo e febre amarela; Teste de COVID-19; Teste de HGT; Aferição de pressão; Avaliação antropométrica; Avaliação fisioterápica; Auriculoterapia; Ventosaterapia; Ultrassom; Psicólogo; Psiquiatra; Nutricionista e distribuição de preservativos.