Carpina realizará vacinação contra a influenza no Bairro Novo

Nesta quarta-feira (30), a Secretaria de Saúde do Carpina realizará mais uma ação da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Das 8h às 12h, na Quadra Poliesportiva do Bairro Novo/Jardim Neópolis, equipes de saúde estarão aplicando a dose da vacina, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e mais dois vírus Influenza.

O público alvo serão os idosos, crianças de seis meses a menores de seis anos, militares, pessoas com alguma comorbidade, gestantes, puérperas, profissionais de Saúde e professores. No local, é necessário apresentar cartão de vacina ou de gestante, RG, comprovante de residência, carteira do conselho (saúde), carteira Militar (militares), declaração ou contracheque (prof.) e laudo médico (comorbidades).