Carpina promove encontro de mamulengueiros

A cidade de Carpina, considerada a Terra do Maulengo, recebe o Encontro de Mamulengos no próximo dia 29 de março. O Evento reunirá cinco mamulengos da região e terá o Mestre João Galego de Carpina como o grande homenageado. Além de garantir muita alegria e diversão para as crianças.

O Mamulengo é patrimônio cultural material e imaterial do Brasil, titulação concedida em 2015 pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e se mantém firme, principalmente na Zona da Mata de Pernambuco.

As apresentações começam às 15hs, na Praça Joaquim Nabuco. O Mamulengo da Saudade, do Mestre Vitalino de Nazaré da Mata será o primeiro a se apresentar. Na sequência, o homenageado João Galego e seu Mamulengo Nova Geração se apresentam. Ao final de sua apresentação, haverá uma dança com bonecas, ao som de forró pé-de-serra. De Vicência, Mestre Calú e seu Mamulengo Flor de Jasmim dão continuidade às apresentações, que ainda terá o Mamulengo Sorriso Encantado do Mestre Bibiu e o Mamulengo Novo Milênio, do Mestre Miro.

Para as crianças haverá ainda pula-pula e pipoca grátis, através de uma parceria da produção do evento com o Projeto Social Vicência Mais.

O projeto é produzido pelos produtores culturais Antônio Neto e Klebson Silva. Com apoio da Prefeitura de Carpina, este projeto foi contemplado pelo Prêmio Funarte Descentrate 2019 e tem realização da Funarte, Ministério do Turismo, Governo Federal.