Carpina recebe oficinas da Patrulha Maria da Penha

Nesta terça-feira (10), Carpina sediará a “Formação sobre Enfrentamento da Violência de Gênero Contra a Mulher”, realizada pela Secretaria da Mulher do Governo de Pernambuco, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina. O evento é gratuito e aberto ao público, sendo realizado no Cetreino, no Bairro de Ipsep, a partir das 7h30.

A Formação terá como foco, o Procedimento da Patrulha Maria da Penha, uma ação do Programa Justiça para as Mulheres e Punição Agressores; voltada para a realização de visitas pela Polícia Militar com caráter preventivo e ostensivo, direcionado ao acompanhamento às mulheres vítimas de violência doméstica e a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência; a Rede de Atendimento as Mulheres em Situação de Violência e os Mecanismos de Proteção.

O público alvo do evento são policiais militares da 2ªCPM, do 2º Batalhão, composto pelos Municípios de Carpina, Paudalho, Lagoa do Carro e Lagoa de Itaenga. Também participarão profissionais que trabalham em áreas de assistência social e gestoras municipais de Políticas Públicas para as Mulheres, envolvidas em ações de combate à violência contra mulher de diversos municípios.