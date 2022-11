Carpina recebe primeira mostra de cinema de animação e audiovisual

A Mostra Animaria de Cinema de Animação e Audiovisual promove sessões gratuitas, a céu aberto, na cidade de Carpina na Zona da Mata Norte de Pernambuco nos dias 18, 19 e 20 de novembro.

Nesta primeira edição, com recorte curatorial assinado por Jefferson Batista, a programação reúne curtas e média metragem de filmes de animação, acontecerá no Bairro das Três Marias no campinho de futebol ao lado da linha férrea.

Haverá uma ação formativa para crianças com uma oficina de animação nos dias 19 e 20 das 13h às 17h, na Associação dos Moradores do Loteamento Florestinha, a inscrição pode ser feita no local.

A Mostra Animaria tem a realização da produtora Dulapis – incentivada pelo Funcultura, por meio da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Governo do Estado.