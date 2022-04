No dia 19 de abril, Carpina receberá o Projeto Prevenção para Tod@s, uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), em parceria com a Prefeitura do Carpina.

Das 8h às 12h, serão oferecidas testagens de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Os testes rápidos serão realizados na casa rosa, ao lado da prefeitura, na Praça de São José. Para ter acesso, basta levar documentos de identificação e Cartão do SUS.