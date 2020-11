Carpina registra 722 pacientes recuperados da COVID-19

Os dados sobre o coronavírus, divulgados no Boletim Epidemiológico, apontam que foram notificados 35 novos casos em investigação no Município do Carpina e 42 descartados.

O quantitativo total é de 2082 (dois mil e oitenta e dois) notificações: 07 (sete) casos em investigação, 1295 (mil duzentos e noventa e cinco) descartados, 153 (cento e cinquenta e três) confirmados pelo Cievs/PE e 627 (seiscentos e vinte e sete) confirmados pelo e-SUS VE, destes, 722 (setecentos e vinte e dois) casos recuperados e 54 (cinquenta e quatro) óbitos.