Carpina registra 924 casos confirmados de COVID19

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, atualizado neste domingo (13), não foram notificados novos casos em investigação no Município do Carpina. O quantitativo total é de 3058 (três mil e cinquenta e oito) notificações: 169 (cento e sessenta e nove) casos em investigação, 1965 (mil novecentos e sessenta e cinco) descartados, 164 (cento e sessenta e quatro) confirmados pelo Cievs/PE e 760 (setecentos e sessenta) confirmados pelo e-SUS VE, destes, 815 (oitocentos e quinze) casos recuperados e 61 (sessenta e um) óbitos.