Carpina registra mais um óbito em decorrência do COVID19

Segundo os dados sobre o coronavírus, atualizados na última quarta-feira (23), foram notificados 50 novos casos em investigação no Município do Carpina. Desse total, 11 casos foram tidos como confirmados, 11 pacientes recuperados e foi registrado um óbito. Não foram repassadas as informações com o perfil da vítima.

O quantitativo total é de 3336 (três mil trezentos e trinta e seis) notificações: 189 casos em investigação, 2191 descartados, 165 confirmados pelo Cievs/PE e 791 confirmados pelo e-SUS VE, destes, 890 (oitocentos e noventa) casos recuperados e 62 (sessenta e dois) óbitos.