Carpina registra segundo óbito por COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Carpina informou, na última quinta- feira (29), a segunda morte de paciente diagnosticado com a COVID-19. A vítima é uma mulher, 82 anos de idade, e estava internada em Recife. Ela é uma das primeiras vítimas diagnosticadas com a doença divulgada no dia 09 de Abril.

O primeiro óbito em Carpina foi confirmado na última segunda- feira (27). A vítima foi “um homem, de 35 anos, que encontrava-se internado em uma unidade hospitalar do Recife por conta de outras patologias que já o afligiam, posteriormente levando-o à morte. Após o óbito foi realizada a análise para detecção de coronavírus pelo Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), sendo diagnosticado contágio por COVID-19”.

A cidade de Carpina registra um total de oito casos confirmados, dois pacientes que apresentaram cura clínica, além de outros 23 casos que seguem em investigação.