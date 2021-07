Carpina: Segundo maior lixão do Brasil é desativado

Hoje serão encerradas as atividades no lixão de Carpina, considerado o 2º maior do país, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. O lixo agora será transportado para a Central de Tratamento de Resíduos, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. No local, será realizado um “fechamento simbólico” do lixão, as 9h da manhã de hoje. Aproveitando o momento, o Prefeito do Carpina, Manuel Botafogo, também dará início ao projeto de implantação do sistema de coleta seletiva no município.

A colocação do lixão de Carpina entre o segundo maior do Brasil é algo emblemático e reacende o debate sobre a política de resíduos sólidos em Pernambuco. A situação do lixão em Carpina já foi denunciada em várias ocasiões devido as condições precárias de trabalho dos catadores e destino de lixo oriundo de várias fontes. No espaço, despejaram-se de rejeitos domésticos e industriais a hospitalares, com registros de catadores perfurados com agulhas.

O lixão fica no canavial do Sítio Três Paus, a cinco minutos do centro da cidade. O encerramento dessas atividades vai beneficiar diretamente os moradores da localidade. A montanha de lixo fica perto de uma vila, mas não há proteção para os moradores do local. O mau cheiro é forte e o lixo traz riscos à saúde e ao meio ambiente do lugar.

No ano de 2010 foi sancionada uma lei federal que determina ações para acabar com os lixões em todo o Brasil, construindo aterros sanitários. Segundo a lei, os municípios também têm que implantar a coleta seletiva e a reciclagem. A maioria do municípios em Pernambuco não atendeu essa recomendação e mantém de forma irregular a coleta de lixo.