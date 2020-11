Carpinense precisa de um medicamento de R$8.000,00 para realizar tratamento contra o câncer

O carpinense Antônio Carlos Balbino da Silva, 65 anos, foi diagnosticado com neoplasia de próstata em estado avançando e precisa de uma medicação para continuar o tratamento. De acordo com a equipe médica a esperança para o paciente é um remédio chamado ZYTIGA (ABIRATERONA) que custa R$ 8.000, 00 (oito mil reais). Com esse remédio o câncer que já está com metástase nos ossos, inibe seu desenvolvimento.

Antônio Carlos iniciou o tratamento em março de 2018, no Hospital das Clínicas em Recife. Infelizmente a doença o impossibilitou de continuar o trabalho como vendedor e atualmente ele se encontra desempregado e morando na casa de sua filha, Edzângela Bernardo da Silva, que paga aluguel, a Rua Paulo Tavares de Lima – N°200, Bairro Carneiro Leão.

A única renda dele é um benefício do INSS no valor de R$600,00 que vai ser suspenso no final de Novembro. Ele está recorrendo. As despesas são grandes, com medicamentos de diabetes e pressão alta, e fraldas geriátricas, além dos analgésicos ( morfina), entre outros.

Para tentar a aquisição do medicamento foi solicitada a compra do mesmo na Farmácia Judicial de Pernambuco, mas ainda não tiveram o pedido atendido.

Antônio Carlos está sobrevivendo de doações. Interessados em ajudar podem realizar depósito na

CONTA POUPANÇA: 13230-6

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 2917

Outras informações entrar em contato com Edzângela : (81) 991725071