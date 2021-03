Carro capota e acidente deixa pai e filho de 4 anos mortos na BR-232, em Moreno

A capotagem de um carro deixou uma criança de 4 anos e o pai dela, de 39 anos, mortos, no município de Moreno, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 30 da BR-232, quando os dois vinham em direção à capital pernambucana.

A PRF informou neste domingo (7) que, por volta das 18h40 do sábado (6), o motorista do carro perdeu o controle do veículo, saiu da pista e o carro capotou. Depois disso, o veículo bateu em um poste.

Além da PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. No entanto, tanto a criança quanto o pai morreram no momento do acidente e sequer puderam ser socorridos.

Fotos divulgadas pela PRF mostram que a parte da frente do carro ficou completamente destruída. O teto do veículo também foi deformado pela capotagem.

Ainda não se sabe o que motivou o acidente. O Instituto de Criminalista e a Polícia Civil também estiveram no local para fazer perícias e investigar o caso, que fica sob os cuidados da Delegacia de Jaboatão dos Guararapes, também no Grande Recife.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Centro do Recife.

