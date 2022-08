Cartório Eleitoral convoca mesários dos municípios de Carpina e Lagoa do Carro

O cartório eleitoral da 20ª Zona, que compreende os municípios de Carpina e Lagoa do Carro, está concluindo os procedimentos para a convocação dos mesários que atuarão nas próximas eleições.

O chefe do cartório, Zeildo Mendes, informou por meio de nota, que os colaboradores que ainda não foram convocados pelo cartório devem comparecer nos próximos dias para tomar ciência da convocação.

O cartório eleitoral informa que ainda é possível a inscrição novos mesários voluntários. Os interessados devem entrar no site do Tribunal Rregional Eleitoral de Pernambuco e efetuar sua inscrição on line.

Os mesários são os eleitores que se voluntariam ou são chamados pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas Mesas Receptoras e de Justificativas de Votos, dentro dos locais de votação, que são as seções eleitorais,ou nos postos de justificativas.

Os juiz Eleitoral de cada Zona Eleitoral é o responsável por convocar e nomear os eleitores voluntários para serem mesários, sendo vedado ao eleitor a escolha da função a ser exercida.

Os mesários devem procurar o cartório Eleitoral no horário das 8hs às 14hs. A unidade está localizada na Rua Jornal Voz do Planalto, Bairro Santa Cruz, s/n, Carpina.