Cartório em Carpina trabalha em plantão extraordinário por telefone até o próximo domingo para eleitor regularizar quitação eleitoral

Nas cidades de Carpina e Lagoa do Carro alguns trabalhadores que querem fazer parte do auxílio emergencial de R$ 600 anunciado pelo governo estão encontrando dificuldade em realizar o cadastro, por estarem com alguma irregularidade no Título de Eleitor.

Para solucionar esses problemas, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), autorizou a 20ª Zona Eleitoral, sediada em Carpina, para realizar um plantão extraordinário com atendimento à distância. A medida decorre da pandemia do novo coronavírus que impede a presença física do cidadão nos cartórios eleitorais.

O Cartório Eleitoral de Carpina está com o plantão extraordinário durante o período da Semana Santa, a partir desta quinta- feira (09) até o próximo domingo (12). Os atendimentos acontecem no horário das 9hs até as 18hs, através do WhatsApp da instituição (81) 9.9900-9586 e telefones 3194.9020/ 3194.9720

“O eleitor que buscar o serviço nesse período receberá o que chamamos de certidão circunstanciada. É um documento que dá quitação ao eleitor enquanto o cartório eleitoral estiver fechado”, explica o Chefe do Cartório, Zeildo Mendes.

A 20ª Zona Eleitoral atende os eleitores das cidades de Carpina e Lagoa do Carro.