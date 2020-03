Cartórios de PE suspendem atividades presenciais; veja o que pode ser feito na internet

Em Pernambuco, os serviços presenciais dos cartórios estão suspensos devido à pandemia do novo coronavírus. No estado, são 42 casos confirmados até a noite da segunda-feira (23). Algumas atividades, no entanto, têm sido oferecidas de forma online.

De acordo com a presidente da Associação de Notários e Registradores de Pernambuco (Anoreg/PE), Eva Tenório, há cartórios civis de plantão na capital e no interior, mas funcionando em horário reduzido.



Nesses estabelecimentos, são oferecidos serviços urgentes, como certidões de óbito. “Os serviços urgentes são aqueles que podem afetar o direito ou a vida do cidadão”, afirmou Eva.

No caso de testamentos vitais, procurações, cancelamento de protestos ou atas notariais, é possível ser atendido através da internet. Os casos devem ser avaliados individualmente.

Veja os serviços oferecidos online

Registro de imóveis – www.registradores.org.br

Títulos e documentos – www.rtdbrasil.org.br

Registro civil – www.registrocivil.org.br

Protesto – www.cenprotnacional.org.br

*G1PE