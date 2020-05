Caruaru adere ao Isolamento Social Intensivo

Em busca de reduzir os números de casos de Covid-19 na cidade, a Prefeitura de Caruaru apresentou medidas ainda mais restritivas que deverão ser seguidas pela população, a partir de amanhã (27) até o dia 10 de junho. O Plano de Isolamento Social Intensivo foi pensado para conter a disseminação da Covid-19 na cidade.

Hoje, o município conta com 415 casos confirmados da doença e 31 óbitos. As novas regras são fundamentadas nos resultados de análises diárias, como a taxa de isolamento, que há duas semanas vêm com uma média inferior a 50%.

A Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, explica que intensificar as medidas será fundamental para buscar uma redução de contaminação no município. “Precisamos ficar atentos aos números. Nas últimas semanas, 100% dos leitos de UTI da rede pública na regional de saúde estavam ocupados. A população precisa colaborar e não vamos deixar de repetir sempre: fiquem em casa. Nesse momento precisamos da ajuda de todos para que a cidade volte à normalidade”, reforça Raquel.

As ações serão executadas de forma interdisciplinar e integrada, contando com o trabalho das secretarias da Saúde, Serviços Públicos, Ordem Pública, além da Destra e Polícia Militar.

Já na noite desta segunda-feira (25), a Via Parque e praças tiveram os acessos restritos para evitar a circulação de pessoas. Foram instalados 800 metros de tela na ciclovia e pista de Cooper, do trecho que compreende da BR 104 ao Pátio de Eventos Luiz Gonzaga.

As ações que já são feitas nas feiras do Salgado, Boa Vista, São Francisco, São João da Escócia e no Parque 18 de Maio serão reforçadas. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Ytalo Farias, serão instaladas barreiras para restringir a circulação. “Para ter acesso, além da obrigatoriedade do uso das máscaras, que também vamos distribuir no local, as pessoas vão precisar medir a temperatura para poder acessar o local. Hoje, esses espaços já contam com estrutura de lavatórios móveis e espaçamento seguro entre as bancas”, explica Ytalo.

As barreiras sanitárias, ativas há dois meses no município, ganharão reforços. Durante 15 dias, 20 novas estruturas serão montadas, das 7h às 19h, em pontos estratégicos da cidade: 10 serão distribuídas no centro da cidade, além de mais nove barreiras instaladas nos bairros das Rendeiras, Boa Vista, Salgado, Centro, Av. Agamenon Magalhães, Av. Portugal, Petrópolis, Distrito Industrial e em frente à UPAE; e mais uma móvel que vai percorrer nos quatro distritos da Zona Rural. “Em dois meses de trabalho, trabalhamos com cinco barreiras sanitárias, que percorreram dez pontos. Alcançamos cerca de 320 mil pessoas e aproximadamente 70 mil veículos foram abordados”, ressalta a secretária de Ordem Pública, Karla Vieira.

TESTES

Até o momento, a Secretaria de Saúde Caruaru já realizou 1592 testes. As análises são feitas em profissionais de saúde e na população, seguindo um protocolo específico que ajuda na avaliação da disseminação do vírus na cidade.

Durante esse período que as ações serão intensificadas, as equipes de saúde vão realizar mil testes direcionados, ou seja, o cidadão será convidado a realizar o teste em vários pontos da cidade.

Nas duas últimas semanas, Caruaru teve um aumento no número de áreas de risco, passando de cinco para 16. De acordo com o secretário executivo da Atenção Especializada, Breno Feitoza, o aumento no número de testes vai ajudar a Secretaria de Saúde mapear por onde o vírus têm se manifestado. “Quando realizamos pesquisa com testes nas áreas de risco em pacientes e nos seus contactantes encontramos cerca de 32% de resultados positivos. Aumentar a quantidade de testes vai ser fundamental durante esse período para poder monitorar os casos durante a diminuição da circulação de pessoas na cidade”, explica o secretário.

DECRETO

Por meio de Decreto publicado nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Caruaru determina que os laboratórios de análises clínicas do município, bem como, quaisquer outros estabelecimentos privados de saúde que realizem testes moleculares, sorológicos ou testagem de qualquer natureza, em busca do diagnóstico da COVID-19, devem informar à Secretaria Municipal de Saúde os resultados obtidos. A mesma determinação valerá para as farmácias que já estiverem habilitadas a realizar as testagens.

Também ficou definido no Decreto que todas as empresas autorizadas a funcionar devem fazer a aferição de temperatura dos funcionários, utilizando termômetro digital para leitura a distância. Caso seja verificado que a temperatura esteja acima de 36,5º C, o funcionário deverá ser dispensado do serviço e encaminhado para sua residência, assim como providenciar a aquisição de teste sorológico rápido para seu colaborador e informar à Secretaria Municipal de Saúde.

O descumprimento das normas estabelecidas no Decreto prevê a aplicação da suspensão do alvará de funcionamento, além da punição de acordo as disposições do art. 268 e 330 do Código Penal Brasileiro, que prevê a detenção, e ainda, aplicação de multa pecuniária.

