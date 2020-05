Caruaru comemora 163 anos

Hoje (18), o município de Caruaru completa 163 anos transcorridos desde a fundação. Ao se tornar povoado, as casas começaram a ser construídas próximas à capela. Naquela época, as famílias moravam no primeiro andar e instalavam lojas comerciais no térreo.

Tudo leva a crer que a famosa Feira de Caruaru, um dos elementos que se confundem com a própria história da cidade, teve origem em frente à Capela de Nossa Senhora da Conceição no final da década de 1780. Portanto, a feira tem em torno de 227 anos de existência.

“O povo de lá vive momentos diferentes, como o mundo todo. Mas, mesmo sem a pujança do comércio e a efervescência das ruas, não deixará de festejar a data”, destacou o deputado estadual Tony Gel (DEM), ex-prefeito do município.

“Meus parabéns aos caruaruenses, tanto aos que nasceram no município quanto aos que foram adotados. Que a inteligência suprema, o Deus que nos criou e criou todo o universo, continue abençoando a cidade, e a luz do Divino Mestre Jesus seja uma constante sobre a Capital do Agreste e seu povo”, finalizou.

Foto: Sindloja