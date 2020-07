Caruaru implanta barreira sanitária na Central de Abastecimento

A Prefeitura de Caruaru segue firme no enfrentamento à Covid-19, com medidas de saúde e segurança pública em todo município. Prova disso, são as barreiras sanitárias educativas espalhadas pela cidade. Quem foi à Central de Abastecimento de Caruaru (Ceaca), nesta quarta-feira (1), pôde conferir de perto o trabalho que está sendo realizado pela gestão municipal.

“Achei muito importante o cuidado da Ceaca em nos receber dessa forma. Estamos atravessando um momento muito difícil em nosso País e estamos sujeitos a pegar o vírus, que sabemos que é letal. Com a implantação dessa barreira, a gente que vem de fora se sente mais seguro, assim também, como quem está aqui, pois não sabemos por onde as pessoas andam e ficamos vulneráveis ate em dividirmos o mesmo espaço”, afirmou o comprador José de Souza que veio de Garanhuns fazer compras na central.

Para o diretor presidente da Ceaca, Bruno França, a barreira foi implantada com o objetivo de minimizar os problemas e poder controlar a disseminação do coronavírus. “A barreira sanitária na central de abastecimento vem reforçar o trabalho que está sendo realizado desde o dia 21 de março, com o decreto sobre as orientações e medidas a serem tomadas, como utilização de mascara, álcool em gel, a redução do funcionamento dos restaurantes que agora só atendem por delivery e todo cuidado que estamos tomando dentro do ambiente”, garantiu.

Bruno França esclareceu ainda que os casos de pessoas com sintomas de Covid-19 serão encaminhados à Secretaria de Saúde do município para avaliação e cuidados específicos. A barreira sanitária está sendo realizada das 7h às 13h, em parceria com a Destra, Secretaria de Saúde e Bombeiro Civil.

Foto: Jorge Farias