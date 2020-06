Caruaru se aproxima dos 2 mil casos da Covid-19 e registra novas mortes

A Secretaria de Saúde de Caruaru informou nesta sexta (26), que até o momento foram realizados 5.639 testes, dos quais 2.077 foram através do teste molecular e 3.562 do teste rápido, com 1.915 confirmações para a Covid-19, incluindo mais cinco óbitos: Homem, 95 anos, sem comorbidades, falecido em 24 de junho; homem, 47 anos, sem comorbidades; homem, 65 anos, com comorbidades; homem, 78 anos, sem comorbidades e um homem, 86 anos, sem comorbidades, todos falecidos em 25 de junho.

Em investigação estão 327 casos e já foram 3.397 descartados.

Também já foram registrados 10.388 casos de síndrome gripal, dos quais 1.547 foram orientados a ficar em isolamento domiciliar.

A secretaria informa ainda que 1.509 pacientes já foram recuperados do novo coronavírus.

Imagem: Reprodução