Caruaru tem leitos para pessoas em situação de rua como prevenção ao novo coronavírus

A Prefeitura Municipal de Caruaru, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH), tem fortalecido o atendimento às pessoas em situação de rua durante a pandemia do novo coronavírus. As ações desenvolvidas seguem por vários direcionamentos, como abordagens sociais, diurnas e noturnas, em diversos pontos da cidade, distribuição de refeições, sensibilização dessa população para adesão aos acolhimentos institucionais, lavagens de roupas, atendimentos psicossociais, além de reintegrações familiares.

Somado a isso, foi implantado o Acolhimento Emergencial para Adultos e Famílias em Situação de Rua, que está funcionando na Escola Municipal Professor Machadinho e conta com 55 leitos. Desses, 15 leitos são para pessoas em situação de rua que apresentam sintomas que necessitem de isolamento domiciliar, e 40 leitos para adultos e famílias em situação de rua que necessitem de acolhimento integral.

O objetivo principal é garantir à população em situação de rua de Caruaru, alimentação, higienização de roupas e utensílios, acompanhamento de saúde e psicossocial, reintegrações, sempre que possível, e demais serviços para proteção integral dessas pessoas.

É importante frisar que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos vem trabalhando em parceria com a Secretaria de Saúde, para executar e orientar as ações na cidade de Caruaru. Neste sentindo, também foi implantado atendimento de saúde na unidade do CENTRO POP (Centro de Referência Especializado para pessoas em Situação de Rua) e Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, com equipes multidisciplinares, avaliando e identificando casos necessários de encaminhamento para a rede de saúde. Além disso, equipes volantes dos CAPS estão atuando junto com a equipe de abordagem social para identificação e acompanhamento in loco das pessoas que não procuram os serviços socioassistenciais.

As pessoas em situação de rua estão sendo orientadas acerca da necessidade de higienização e distância mínima de contato social, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, além de encaminhamentos para os serviços oferecidos pela Prefeitura.

Destaca-se ainda que a Prefeitura faz um importante trabalho de reintegração familiar, provendo o fortalecimento de vínculos entre o indivíduo em situação de rua e sua família, o que possibilita inclusive o retorno deste para o leito familiar.

Além disso, a adesão aos serviços não pode se dar de forma compulsória, sem o aceite do usuário. Todo o trabalho é feito no sentido de sensibilizar o indivíduo para que de forma voluntária aceite o que lhe é ofertado.

