Caruaru tem trabalho intenso de limpeza e recuperação das áreas afetadas pelas últimas chuvas na cidade

A Prefeitura de Caruaru uniu esforços para trazer a normalidade da cidade após as fortes chuvas. No quarto dia de trabalho intenso, as equipes das secretarias envolvidas na ação apresentam um balanço do que foi realizado até o momento em vários bairros da cidade. O trabalho continua, mas a calmaria já volta a fazer parte da vida das pessoas. Cerca de 30 ruas já tiveram serviços de ajustes no calçamento, drenagem e saneamento.

De acordo com a Defesa Civil, ao longo desses dias, 132 imóveis foram vistoriados e 46 imóveis interditados, devido a possibilidade de colocar a vida de pessoas em risco. Por conta da chuva, 115 chamados foram registrados. Para a prefeita Raquel Lyra, a proatividade das equipes envolvidas refletiu diretamente nos resultados positivos da operação. “Começamos os trabalhos ainda com chuva. Tivemos pressa para buscar soluções para amenizar o sofrimento do nosso povo. Focamos na limpeza das vias e casas, desobstrução de canais e córregos, cestas básicas para quem precisou, distribuição de alimentos e água”, explicou Raquel.

A Secretaria de Defesa Social e Direitos Humanos foi a campo conversar com a população e mapear todas as necessidades. No total, 456 casas foram visitadas e 1.350 pessoas assistidas. Para essa população, a SDSDH distribuiu 256 cestas básicas e 153 colchões, além de 1600 refeições distribuídas. Na última quarta-feira, as equipes ainda visitaram o bairro Severino Afonso e distribuíram 500 máscaras para a população.

As comunidades atingidas pelas fortes chuvas também tiveram o reforço da Secretaria de Saúde de Caruaru, através das Equipes de Saúde da Família e Vigilância Ambiental, com visitas domiciliares. Entre as ações de saúde realizadas, a secretaria distribuiu hipoclorito para prevenção de doenças de veiculação hídrica e aplicação de vacinas de hepatite B, difteria e tétano (dT) em adultos e crianças.

Limpeza e obras

A quantidade de lixo e entulho retirado no pós-chuva chama a atenção. Foram 430 toneladas de entulhos recolhidos, nas 32 ruas atingidas. Só o bairro Severino Afonso 199 toneladas de lixo foram retirados. Todo esse material foi recolhido das vias, galerias, bueiros, passagens molhadas e pontilhões. Para a limpeza, a Secretaria de Serviços Públicos utilizou 18 caminhões pipa nas vias e casas afetadas.

O secretário da pasta, Ytalo Farias, reforça que a colaboração da população é essencial para diminuir a quantidade de lixo descartado de forma inadequada. “A prefeitura dispõe do programa Cata-Treco, que recolhe móveis e eletrodomésticos usados, que são descartados pela população de forma errada. Nossa equipe vai até a residência do solicitante e faz o transporte do material para duas associações de catadores”, informa. O serviço deve ser agendado pelo telefone 3701-1455 e é totalmente gratuito.

Foto: Janaína Pepeu