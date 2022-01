Casa da Cultura oferta programação lúdica e cultural para crianças nesta sexta-feira, 7

Levar as crianças para curtir atividades, como oficinas, brincadeiras e apresentações culturais, no período das férias escolares têm lugar certo: Casa da Cultura, no Recife. Nesta primeira sexta-feira do ano, 07 de janeiro, o local será palco de mais uma etapa do Projeto Casa da Cultura em Movimento. Desta vez, a programação contará com a participação especial do público infantil atendido pelo projeto CineArte Curta Peixinhos, da cidade de Olinda.

Nesta edição, a programação será dedicada ao ciclo junino pernambucano. Para animar o público, comerciantes, turistas, crianças e adolescentes, o local recebe o grupo cultural Coco na Pisada do Mestre. A apresentação inclui dança, cantos, cores e muita diversão.

Além de prestigiar a apresentação cultural, às crianças e adolescentes vão poder fazer uma visita guiada pela Casa da Cultura – espaço que funcionou como penitenciária durante 118 anos, mas que, agora, abriga uma grande galeria de arte, onde reúne obras de arte de vários municípios pernambucanos. O evento tem início às 13h e segue até às 17h. O acesso do público é gratuito.

A apresentação cultural e o passeio pelo espaço, contará com recursos de acessibilidade, por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O objetivo é garantir o acesso de pessoas surdas e ou ensurdecidas à programação.

Para entreter o público, entre uma apresentação e outra, visitantes, trabalhadores do local e moradores do entorno vão poder desfrutar de uma boa leitura de livros disponíveis na geladeira cultural, doada ao local, por meio do projeto.



O evento faz parte de uma temporada de seis programações, que deverá ser realizada até março de 2022. Idealizado e coordenado pela produtora Jaqueline Araújo, o projeto tem como proposta acontecer nas primeiras sextas-feiras de cada mês. A iniciativa conta com o incentivo do Governo do Estado, por meio dos recursos do Funcultura.



