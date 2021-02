Casal faz campanha para pagar cirurgia do filho com doença rara

Quem vê o pequeno Vinicius, de apenas três meses, não imagina que ele luta contra uma doença rara. Após 15 dias de nascido ele foi diagnosticado com Hemimelia Tibial, um caso congênito muito raro. Segundo estudos entre 1 milhão de nascidos, apenas 10 desenvolvem esse tipo de problema. Como consequência, a doença atingiu a pena esquerda dele, assim não terá o mesmo crescimento que a perna direita, além de uma má formação no pé. Esse quadro clínico irá se agravar caso não seja realizada a cirurgia.

O casal Bruno Tavares e Amanda Félix, natural da cidade de Aliança- PE, está realizando uma campanha para conseguir o valor e custear o tratamento do filho. Segundo informações da família, no seu primeiro diagnóstico, o médico sugeriu a amputação da perna. No entanto, os pais encontraram um especialista que realiza o tratamento em Curitiba. Para realizar a primeira cirurgia para o aajuste do pé e o alongamento da tíbia será necessário cerca de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), além dos gastos com alimentação, transporte e moradia, pois os pais precisam passar 4 meses morando em Curitiba.

A família tem usado as redes sociais para aumentar essa campanha solidária através do perfil no Instagram @vinicius_gabrielvini

As doações podem ser realizadas através do depósito

Agência: 1961

Conta: 23725-6

Operação: 013

Amanda Kelly da Silva

Caixa Econômica Federal

ID da Vaquinha virtual: 1689400

PIX: amandakelly222@hotmail.com