Casinhas é a 3ª cidade em isolamento social e consegue novos leitos

O município de Casinhas, no Agreste Setentrional, ocupa o 3º lugar em Pernambuco em isolamento social. Junto com Jaqueira e Recife, Casinhas divide um dos mais altos índices de isolamento, de acordo com informações do Ranking de Isolamento Social (RIS) divulgado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE).

Os índices das cidades supracitadas são 62,8%, 61,3% e 60,6%, respectivamente. O Índice do Estado, em 24 de maio, foi de 56,6%, já em 17/5 foi de 58,9%, representando uma redução em relação ao mesmo período. O ranking é uma ferramenta pública, disponível no site do MPPE, no endereço: https://bit.ly/Ranking-IsolamentoSocial.

Para garantir o combate ao coronavírus, a Prefeitura de Casinhas, através da Secretaria de Saúde, providenciou sete novos leitos para o “Hospital de Retaguarda”, no intuito de acolher pacientes de casos leves, infectados pelo novo coronavírus.

Foto: Reprodução