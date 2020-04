Casinhas inicia produção de Máscaras para distribuir no combate ao coronavírus

A prefeitura Municipal de Casinhas, em uma ação conjunta com as Secretarias Municipal de Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e Educação, iniciaram ontem (20/04), a produção de máscaras em tecido que beneficiará pessoas que precisam se deslocar para alguns setores essenciais como supermercados, mercadinhos, farmácias, casa lotérica, assim como os toyoteiros entre outros.

O objetivo da ação é abordar as pessoas que estão nestes pontos e distribuir a máscara de proteção, tão necessária nesse momento de pandemia que o mundo enfrenta. De acordo com a prefeitura, serão constituídos pequenos grupos de pessoas (blitz do corona) que irão fazer a abordagem. É uma ação de grande importância para a população que precisa se deslocar para resolver situações essenciais. Continuamos pedindo que as pessoas Fiquem em Casa, esse é o melhor método de prevenção ao Covid-19.

Foto: Reprodução