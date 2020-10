Casos da COVID-19 permanecem estáveis em cidades da Mata Norte

A Região da Mata Norte de Pernambuco registra um total de 8.304 casos confirmados da COVID-19, distribuídos entre 19 municípios, conforme os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com o levantamento realizado na última semana foi confirmado um total de 104 casos confirmados da doença. Do total de 19 municípios que formam a região, 10 desses não registraram novas infecções do novo coronavírus nos últimos sete dias.

Em relação aos dados divulgados o registro de óbitos permanece estável em 469 mortes em decorrência do vírus. Além de um acréscimo de 102 pessoas diagnósticas com a cura clínica da covid- 19, totalizando atualmente 6.182 pacientes recuperados.

Fazem parte dessa lista as cidades de: Paudalho, Goiana, Carpina, Timbaúba, Glória do Goitá, Aliança, Chã de Alegria, Condado, Nazaré, Lagoa do Carro, Vicência, Itaquitinga, Ferreiros, Itambé, Macaparana, Lagoa de Itaenga, Tracunhaém, Buenos Aires e Camutanga.

Apesar dos dados apontarem uma redução dos registros, as autoridades em saúde alertam que as medidas preventivas precisam ser mantidas.