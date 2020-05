CDL debate situação do comércio de Surubim

A situação econômica do comércio de Surubim, no Agreste do Estado, está na pauta de uma reunião online que será realizada nesta terça (19), a partir das 15h, pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Surubim (CDL). Representantes da prefeitura, Polícia Militar (PM), Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e PROCON estarão participando da reunião. Na ocasião, os comerciantes terão a oportunidade de debater e tirar dúvidas sobre as recentes determinações governamentais.

De acordo com a CDL, a reunião será transmitida através do APP ZOOM e a quantidade de participantes será limitada. Caso queira registrar alguma dúvida ou opinar durante o encontro, o comerciante deverá enviar mensagem para o número (81) 9 9236 3897. Atualmente, a CDL Surubim conta com aproximadamente 180 associados. Por decreto estadual, o comércio considerado não essencial está de portas fechadas desde o dia 23 de março em todo o Estado.

Blogo do Agreste

Foto: Negócios & Informes